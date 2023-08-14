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МИД: деятельность торгпредства России в Кишинёве будет вынужденно ограничена

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Деятельность торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишинёве будет вынужденно ограничена после сокращения персонала российских дипломатов по решению руководства Молдавии, сообщили в МИД России.
МИД: деятельность торгпредства России в Кишинёве будет вынужденно ограничена
  • РИА Новости

«Будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишинёве», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ответственность за это в российском МИД возложили на молдавскую сторону, принявшую решение сократить персонал российских загранучреждений.

Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.

В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва.

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