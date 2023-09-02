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Сенатор Башкин: американские снаряды с обеднённым ураном будут уничтожены

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Американские снаряды с обеднённым ураном в случае их передачи Украине будут уничтожены.
Сенатор Башкин: американские снаряды с обеднённым ураном будут уничтожены
  • РИА Новости

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

По его словам, британские снаряды с обеднённым ураном уже уничтожены.

«Я думаю, что такая же судьба ждёт и американский боезапас», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на документ и двух американских чиновников писало, что администрация США намерена впервые передать украинским военным боеприпасы с обеднённым ураном.

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