Сенатор Башкин: американские снаряды с обеднённым ураном будут уничтожены

Американские снаряды с обеднённым ураном в случае их передачи Украине будут уничтожены.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

По его словам, британские снаряды с обеднённым ураном уже уничтожены.

«Я думаю, что такая же судьба ждёт и американский боезапас», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на документ и двух американских чиновников писало, что администрация США намерена впервые передать украинским военным боеприпасы с обеднённым ураном.