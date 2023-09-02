Сенатор Башкин: американские снаряды с обеднённым ураном будут уничтожены
- РИА Новости
Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
По его словам, британские снаряды с обеднённым ураном уже уничтожены.
«Я думаю, что такая же судьба ждёт и американский боезапас», — цитирует его РИА Новости.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на документ и двух американских чиновников писало, что администрация США намерена впервые передать украинским военным боеприпасы с обеднённым ураном.