Guancha: потеря Купянска станет концом для политической карьеры Зеленского
По словам обозревателя Guancha Чэнь Фэна, российские войска могут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и соединиться с другими подразделениями со стороны Белгорода для того, чтобы пойти на Харьков.
«А это станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ВС России взяли два опорных пункта и отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за три дня боевых действий ВСУ теряют до 60% бойцов на некоторых участках Купянского направления.