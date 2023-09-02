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Guancha: потеря Купянска станет концом для политической карьеры Зеленского

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Потеря Купянска и успехи российской армии в Харьковской области станут концом для политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

По словам обозревателя Guancha Чэнь Фэна, российские войска могут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и соединиться с другими подразделениями со стороны Белгорода для того, чтобы пойти на Харьков.

«А это станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли два опорных пункта и отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за три дня боевых действий ВСУ теряют до 60% бойцов на некоторых участках Купянского направления.

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