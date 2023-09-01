Пушилин заявил о 20 раненных в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о 20 пострадавших мирных жителях в результате обстрела городов и посёлков ДНР со стороны Вооружённых сил Украины.

«Двадцать мирных жителей, в том числе девочка 2013 г. р. и парень-подросток 2008 г. р., получили ранения в Донецке, Александровке, Волновахском районе, Горловке», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушилин подтвердил также гибель девочки 2016 года рождения при обстреле Киевского района Донецка.

По его словам, в том числе мужчина 1944 года рождения и женщина 1980 года рождения получили тяжёлые ранения.

Повреждены более 30 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

По информации Пушилина, ВСУ выпустили по территории ДНР 146 боеприпасов, в том числе зажигательные и кассетные.

Ранее сообщалось, что более десяти человек получили ранения из-за обстрела района, где расположен ТРЦ «Донецк Сити», со стороны ВСУ.