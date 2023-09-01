Шестилетняя девочка погибла в результате ударов ВСУ в районе ТРЦ «Донецк Сити»
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Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
«К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что более десяти человек получили ранения из-за обстрела района, где расположен ТРЦ «Донецк Сити», со стороны ВСУ.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что при ударах украинской армии по Киевскому району Донецка произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк Сити».