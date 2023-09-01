Шестилетняя девочка погибла в результате ударов ВСУ в районе ТРЦ «Донецк Сити»

Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками района торгово-развлекательного центра «Донецк Сити».

Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более десяти человек получили ранения из-за обстрела района, где расположен ТРЦ «Донецк Сити», со стороны ВСУ.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что при ударах украинской армии по Киевскому району Донецка произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк Сити».