Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об украинских националистах на Краснолиманском направлении.

«В ходе анализа численного состава противника на Краснолиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад», — рассказал он РИА Новости.

Как он отметил, ссылаясь на свои источники, у националистических формирований на порядок выше уровень оснащения и экипировки, чем у других подразделений.

Ранее военкор RT Игорь Жданов опубликовал видео «охоты» на боевиков «Азова»* в Серебрянском лесничестве на Кременском направлении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.