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Военкор RT опубликовал видео «охоты» на боевиков в Серебрянском лесничестве

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Военкор RT Игорь Жданов опубликовал видео «охоты» на боевиков «Азова»* в Серебрянском лесничестве на Кременском направлении. В ролике показаны удары по украинским националистам в лесу.
Военкор RT опубликовал видео «охоты» на боевиков в Серебрянском лесничестве
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

На кадрах снаряды падают рядом с украинскими военными, отряд ВСУ отправляется в укрытие в блиндаже, однако снаряды сбрасываются с дрона и туда.

Ранее Жданов рассказал, что «Азов» несёт серьёзные потери в боях под Кременной.

Он отметил, что после утраты части позиций в Серебрянском лесничестве командование ВСУ усилило местный гарнизон подразделениями 3-й ОШБр (ребрендинг «Азова»).

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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