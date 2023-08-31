Военкор RT опубликовал видео «охоты» на боевиков в Серебрянском лесничестве
- AP
- © Efrem Lukatsky
На кадрах снаряды падают рядом с украинскими военными, отряд ВСУ отправляется в укрытие в блиндаже, однако снаряды сбрасываются с дрона и туда.
Ранее Жданов рассказал, что «Азов» несёт серьёзные потери в боях под Кременной.
Он отметил, что после утраты части позиций в Серебрянском лесничестве командование ВСУ усилило местный гарнизон подразделениями 3-й ОШБр (ребрендинг «Азова»).
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.