Узнать больше

Кулеба советует критикам наступления ВСУ «заткнуться» и приехать на Украину

Короткая ссылка
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба советует критикам контрнаступления ВСУ «заткнуться и приехать на Украину» для участия в боевых действиях.
Кулеба советует критикам наступления ВСУ «заткнуться» и приехать на Украину
  • AP
  • © Libkos

В Испании Кулебе задали вопрос о критике медленного темпа контрнаступления ВСУ.

Министр убеждён, что такая критика «приравнивается к плевку в лицо украинского солдата».

«Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», — сказал украинский глава МИД.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, ЦРУ предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить