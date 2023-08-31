Кулеба советует критикам наступления ВСУ «заткнуться» и приехать на Украину

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба советует критикам контрнаступления ВСУ «заткнуться и приехать на Украину» для участия в боевых действиях.

В Испании Кулебе задали вопрос о критике медленного темпа контрнаступления ВСУ.

Министр убеждён, что такая критика «приравнивается к плевку в лицо украинского солдата».

«Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», — сказал украинский глава МИД.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, ЦРУ предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом.