Кулеба советует критикам наступления ВСУ «заткнуться» и приехать на Украину
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В Испании Кулебе задали вопрос о критике медленного темпа контрнаступления ВСУ.
Министр убеждён, что такая критика «приравнивается к плевку в лицо украинского солдата».
«Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», — сказал украинский глава МИД.
Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.
Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, ЦРУ предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом.