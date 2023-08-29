Суд ЛНР приговорил обстрелявшего дом мирных граждан бойца ВСУ к 15 годам тюрьмы
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России.
Уточняется, что 17 мая 2022 года мужчина выстрелил из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 по многоквартирному жилому дому мирных граждан Северодонецка.
«В результате взрыва осколочной гранаты и разлёта её осколков пострадало жильё и имущество северодончан», — отмечается в заявлении ведомства.
По данным пресс-службы СК России, мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
«Новик полностью признал вину», — говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд ЛНР приговорил солдата 15-го отдельного полка национальной гвардии Украины Дмитрия Лигушу к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за удары из гранатомёта по жилому дому.
Также сообщалось, что бойца ВСУ Сергея Бойчука приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в окрестностях посёлка Николаевка Попаснянского района ЛНР.