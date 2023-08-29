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Суд ЛНР приговорил обстрелявшего дом мирных граждан бойца ВСУ к 15 годам тюрьмы

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Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Новика к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Суд ЛНР приговорил обстрелявшего дом мирных граждан бойца ВСУ к 15 годам тюрьмы
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России.

Уточняется, что 17 мая 2022 года мужчина выстрелил из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 по многоквартирному жилому дому мирных граждан Северодонецка. 

«В результате взрыва осколочной гранаты и разлёта её осколков пострадало жильё и имущество северодончан», — отмечается в заявлении ведомства.

По данным пресс-службы СК России, мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Новик полностью признал вину», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил солдата 15-го отдельного полка национальной гвардии Украины Дмитрия Лигушу к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за удары из гранатомёта по жилому дому.

Также сообщалось, что бойца ВСУ Сергея Бойчука приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в окрестностях посёлка Николаевка Попаснянского района ЛНР.

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