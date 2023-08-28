В ЛНР приговорили солдата ВСУ к 20 годам тюрьмы за убийство мирного жителя

Военнослужащего ВСУ Сергея Бойчука приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в окрестностях посёлка Николаевка Попаснянского района Луганской Народной Республики.

«Верховный суд Луганской Народной Республики вынес обвинительный приговор в отношении украинского военнослужащего, совершившего убийство мирного жителя», — говорится в заявлении прокуратуры.

Было установлено, что в июне 2022 года Бойчук расстрелял из 73-мм орудия «Гром» жилые дома. В результате разрыва осколочно-фугасных снарядов находящийся около одного из домов по улице Мира 82-летний мирный житель получил ранения и скончался на месте.

Суд приговорил Бойчука 20 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил военнослужащего территориальной обороны ВСУ Юрия Кулинича к 17 годам строго режима за убийство пожилой женщины.

До этого суд заочно приговорил артиллериста ВСУ к пожизненному сроку за обстрел жилого сектора Донецка.