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Ганчев: у ВСУ не получается отбить позиции в Харьковской области

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) не получается вернуть ранее занятые позиции в области.
Ганчев: у ВСУ не получается отбить позиции в Харьковской области
  • AP
  • © Libkos

«Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооружённые силы Украины и наёмники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них. Сопротивление очень ожесточённое там происходит», — сказал он в эфире «Россия 24».

По словам Ганчева, сильные бои идут «на нашем направлении в районе и Синьковки, и Петропавловки», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Харьковской области 33 населённых пункта находятся под контролем вооружённых сил России

20 августа сообщалось, что украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области.

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