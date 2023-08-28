Ганчев: у ВСУ не получается отбить позиции в Харьковской области
- AP
- © Libkos
«Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооружённые силы Украины и наёмники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них. Сопротивление очень ожесточённое там происходит», — сказал он в эфире «Россия 24».
По словам Ганчева, сильные бои идут «на нашем направлении в районе и Синьковки, и Петропавловки», пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Харьковской области 33 населённых пункта находятся под контролем вооружённых сил России.
20 августа сообщалось, что украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области.