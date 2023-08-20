Узнать больше

Киев намерен эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области

Короткая ссылка
Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение местных военных администраций.
Киев намерен эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области
  • РИА Новости

«Объявить на приграничных территориях... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — отмечается в документе.

Отмечается, что вывоз местных жителей планируют осуществить из населённых пунктов Дергачёвской городской и Липецкой сельской территориальных громад.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что за неделю российские войска восстановили контроль над ещё пятью населёнными пунктами Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить