Киев намерен эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области
- РИА Новости
«Объявить на приграничных территориях... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — отмечается в документе.
Отмечается, что вывоз местных жителей планируют осуществить из населённых пунктов Дергачёвской городской и Липецкой сельской территориальных громад.
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что за неделю российские войска восстановили контроль над ещё пятью населёнными пунктами Харьковской области.