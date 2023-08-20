Киев намерен эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области

Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение местных военных администраций.

РИА Новости