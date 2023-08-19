ВС России восстановили контроль над рядом населённых пунктов Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьёв LIVE»» заявил, что за неделю российские войска восстановили контроль над ещё пятью населёнными пунктами Харьковской области.

По его словам, линия фронта потихонечку двигается в сторону Харькова и российские войска вплотную приближаются к пригородам Купянска, фиксируются столкновения в Петропавловке.

«Естественно, сейчас почти серая зона в посёлках освобождаемых. У нас сейчас территория расширилась ещё на пять посёлков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооружённых сил России 33. Это в основном серая зона, и там люди проживают в очень тяжёлых условиях», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно теряют до 12 опорных пунктов на Купянском и Краснолиманском направлениях.