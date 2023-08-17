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Пушилин: ВСУ ежедневно теряют до 12 опорных пунктов на Купянском направлении

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно теряют до 12 опорных пунктов на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Пушилин: ВСУ ежедневно теряют до 12 опорных пунктов на Купянском направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе форума «Территория смыслов».

Как отметил Пушилин, ВС России имеют определённые успехи на этих направлениях.

«Ежедневно есть информация, что противник выбивается из опорных пунктов — минимум от трёх до 10—12 пунктов », — цитирует Пушилина ТАСС.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что текущая обстановка для украинских военных на Купянском направлении осложнилась.

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