Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно теряют до 12 опорных пунктов на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Об этом он сказал в ходе форума «Территория смыслов».

Как отметил Пушилин, ВС России имеют определённые успехи на этих направлениях.

«Ежедневно есть информация, что противник выбивается из опорных пунктов — минимум от трёх до 10—12 пунктов », — цитирует Пушилина ТАСС.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что текущая обстановка для украинских военных на Купянском направлении осложнилась.