Ганчев: ВС России контролируют 33 населённых пункта в Харьковской области

В Харьковской области 33 населённых пункта находятся под контролем вооружённых сил России. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

РИА Новости