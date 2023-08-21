Ганчев: ВС России контролируют 33 населённых пункта в Харьковской области
В Харьковской области 33 населённых пункта находятся под контролем вооружённых сил России. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Он также рассказал, что, по имеющимся данным, российские бойцы «разбивают противника уже на подступах к Купянску».
Особенно активные действия разворачиваются в районе посёлка Синьковка, сообщил Ганчев.
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