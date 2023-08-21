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Глава харьковской ВГА рассказал о боевых действиях возле Синьковки под Купянском

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о боевых действиях возле населённого пункта Синьковка в районе города Купянска.
Глава харьковской ВГА рассказал о боевых действиях возле Синьковки под Купянском
  • AP
  • © Roman Chop

Его слова приводит РИА Новости

Ганчев отметил, что поступают данные о том, что российские бойцы «разбивают противника уже на подступах к Купянску».

«Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе посёлка Синьковка», — сказал он.

Глава администрации добавил, что уже можно говорить о том, что военных ВСУ в самом населённом пункте нет.

Накануне сообщалось, что украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области.

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