Глава харьковской ВГА рассказал о боевых действиях возле Синьковки под Купянском

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о боевых действиях возле населённого пункта Синьковка в районе города Купянска.

Его слова приводит РИА Новости.

Ганчев отметил, что поступают данные о том, что российские бойцы «разбивают противника уже на подступах к Купянску».

«Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе посёлка Синьковка», — сказал он.

Глава администрации добавил, что уже можно говорить о том, что военных ВСУ в самом населённом пункте нет.

Накануне сообщалось, что украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области.