Глава харьковской ВГА рассказал о боевых действиях возле Синьковки под Купянском
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Его слова приводит РИА Новости.
Ганчев отметил, что поступают данные о том, что российские бойцы «разбивают противника уже на подступах к Купянску».
«Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе посёлка Синьковка», — сказал он.
Глава администрации добавил, что уже можно говорить о том, что военных ВСУ в самом населённом пункте нет.
Накануне сообщалось, что украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области.