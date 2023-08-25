Балицкий заявил о прекращении существования Работина и об отсутствии в нём ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала заявил, что посёлок Работино был настолько разрушен, что можно сказать, что его «больше не существует». При этом данный район украинским военным занять не удалось.

По его словам, населённый пункт остался нанесённым на карту, но в реальности там были такие ожесточенные бои, что стоят только остовы домов.

«Этот разрушенный населённый пункт находится в серой зоне. Наши войска и войска противника не остаются в этом населённом пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Балицкий заявил, что в Работине российские бойцы уничтожили штурмовые группы ВСУ, дошедшие до первого оборонительного рубежа населённого пункта.

23 августа Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.