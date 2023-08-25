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Балицкий заявил о прекращении существования Работина и об отсутствии в нём ВСУ

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Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала заявил, что посёлок Работино был настолько разрушен, что можно сказать, что его «больше не существует». При этом данный район украинским военным занять не удалось.
Балицкий заявил о прекращении существования Работина и об отсутствии в нём ВСУ
  • AP
  • © Libkos

По его словам, населённый пункт остался нанесённым на карту, но в реальности там были такие ожесточенные бои, что стоят только остовы домов.

«Этот разрушенный населённый пункт находится в серой зоне. Наши войска и войска противника не остаются в этом населённом пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Балицкий заявил, что в Работине российские бойцы уничтожили штурмовые группы ВСУ, дошедшие до первого оборонительного рубежа населённого пункта.

23 августа Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.

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