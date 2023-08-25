Балицкий заявил о прекращении существования Работина и об отсутствии в нём ВСУ
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По его словам, населённый пункт остался нанесённым на карту, но в реальности там были такие ожесточенные бои, что стоят только остовы домов.
«Этот разрушенный населённый пункт находится в серой зоне. Наши войска и войска противника не остаются в этом населённом пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Балицкий заявил, что в Работине российские бойцы уничтожили штурмовые группы ВСУ, дошедшие до первого оборонительного рубежа населённого пункта.
23 августа Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.