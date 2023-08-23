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Военная хроника заявила об улучшениях на участке Работино — Вербовое

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Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.
Военная хроника заявила об улучшениях на участке Работино — Вербовое
  • РИА Новости

«После нескольких попыток прорваться к центру и южной части села ВСУ были вынуждены откатиться за северный рубеж и начать перегруппировку. Плотность огня российской артиллерии была увеличена, что привело к значительному росту потерь в наступающих подразделениях ВСУ», — говорится в материале.

Очень тяжёлая ситуация в 82-й ОДШБр — большие потери в инженерной технике, БТР и БМП, затруднено разминирование и медицинская эвакуация, из-за чего тяжелораненые быстро превращаются в погибших.

Уточняется, что подразделение пока не находится на грани отзыва на доукомплектование, но несёт большие потери даже ночью, когда у ВСУ идёт перегруппировка.

«В целом ситуация с резервами ВСУ складывается негативно — бригада из состава тактической группы «Марун» действует в лоб и допускает те же ошибки, что ранее были замечены за командованием 47-й ОМБр «Магура», — указывает Военная хроника.

Для уничтожения резервов 82-й ОДШБр ближе к району Работино — Вербовое перемещён «разыскной» расчёт орудия 2С7 «Пион», о работе которого Военная хроника рассказывала ранее.

Ранее сообщалось, что ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп украинской армии в районе Работина на Запорожском направлении.

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