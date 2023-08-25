Балицкий заявил об уничтожении в Работино штурмовых групп ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе», — указал Балицкий.
Ранее Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.
Также Балицкий сообщал, что ВСУ понесли большие потери как в живой силе, так и в военной технике на Запорожском направлении.