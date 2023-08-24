Балицкий заявил, что ВСУ проводят перегруппировку около Работина
- РИА Новости
Об этом Балицкий написал в Telegram.
По его словам, на данном направлении украинская армия концентрирует основные усилия на восполнении потерь.
«Проводит перегруппировку вблизи Работина, сосредотачивается на попытках захвата населённого пункта», — говорится в сообщении.
Балицкий добавил, что ВСУ понесли большие потери как в живой силе, так и в военной технике на Запорожском направлении.
Ранее Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.