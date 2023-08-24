Балицкий заявил, что ВСУ проводят перегруппировку около Работина

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы Украины проводят перегруппировку в районе Работина на Запорожском направлении.

Об этом Балицкий написал в Telegram.

По его словам, на данном направлении украинская армия концентрирует основные усилия на восполнении потерь.

«Проводит перегруппировку вблизи Работина, сосредотачивается на попытках захвата населённого пункта», — говорится в сообщении.

Балицкий добавил, что ВСУ понесли большие потери как в живой силе, так и в военной технике на Запорожском направлении.

Ранее Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.