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Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Запорожской области

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Два мирных жителя были госпитализированы из-за ранений, полученных в результате обстрела Васильевского района Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.

Пострадавшими оказались 49-летняя женщина и 46-летний мужчина. Их доставили в больницу города Днепрорудного.

Ранее попавший в плен украинский военный Александр Шостак заявил, что украинские военнослужащие грабили дома и убивали мирных жителей села Лиманы в Николаевской области.

Также стало известно, что суд ЛНР осудил бойца Национальной гвардии Украины за обстрел жилых районов.

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