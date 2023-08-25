Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.
Пострадавшими оказались 49-летняя женщина и 46-летний мужчина. Их доставили в больницу города Днепрорудного.
Ранее попавший в плен украинский военный Александр Шостак заявил, что украинские военнослужащие грабили дома и убивали мирных жителей села Лиманы в Николаевской области.
Также стало известно, что суд ЛНР осудил бойца Национальной гвардии Украины за обстрел жилых районов.