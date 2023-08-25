Украинский пленный Шостак признался в убийстве ВСУ жителей Николаевской области

Попавший в плен украинский военный Александр Шостак заявил, что украинские военнослужащие грабили дома и убивали мирных жителей села Лиманы в Николаевской области.

Пленный отметил, что по указу его руководства в случае каких-либо действий нельзя было оставлять свидетелей.

«Мы решили нажиться и пошли в дом... В доме оказались двое пожилых людей. Мы их убили», — цитирует его РИА Новости.

При этом Шостак добавил, что это не единичный случай. По его словам, на его с сослуживцем счету несколько убийств мирных жителей во время грабежей.

Ранее взятый в плен боец ВСУ заявил о деморализации среди украинских военных.

Также суд ЛНР осудил бойца Национальной гвардии Украины за обстрел жилых районов.