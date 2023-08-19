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Взятый в плен боец ВСУ заявил о деморализации среди украинских военных

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Пленный военнослужащий ВСУ Назар Курьян рассказал, что среди украинских военных наблюдается деморализация.
Взятый в плен боец ВСУ заявил о деморализации среди украинских военных
  • AP
  • © Libkos

По его словам, он получил повестку сразу, как приехал на Украину из Польши.

«Попал в военкомат, где очень быстро прошёл медкомиссию», — рассказал он.

Сначала, как отметил Курьян, он служил на границе с Белоруссией, а потом его отправили в зону боевых действий.

«Наша рация то работает, то не работает, говорят то помогут, то не помогут», — указал он.

Пленный отметил, что когда российские войска предложили сдаться, то оставшийся в живых самый старший по званию сказал бойцам сложить оружие.

«Все люди деморализованы, никто не хочет воевать, все хотят домой, всем уже всё надоело», — добавил он.

Ранее взятый в плен боец ВСУ заявил, что украинское командование оставляет мобилизованных «умирать как мясо» на позициях.

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