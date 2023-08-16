Взятый в плен боец ВСУ: оставляют «умирать как мясо»
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«К мобилизованным, к нам, относятся очень плохо. Оставили на позиции, оставили умирать как мясо. Не дождались мы ни подкрепления никакого, ни эвакуации — только одни трупы и раненые», — заявил он на видео, опубликованном Минобороны России.
Чтобы выжить, отметил он, оставшиеся в живых бойцы ВСУ сбились в один окоп, после чего сдались солдатам российской армии.
Также он добавил, что «подготовка» мобилизованных минимальная. За время обучения, по его словам, они всего выстрелили по пять патронов в качестве тренировки.
Ранее взятый в плен солдат ВСУ заявил о провале контрнаступления.