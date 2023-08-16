Взятый в плен боец ВСУ: оставляют «умирать как мясо»

Взятый в плен боец ВСУ заявил, что украинское командование оставляет мобилизованных «умирать как мясо» на позициях.

«К мобилизованным, к нам, относятся очень плохо. Оставили на позиции, оставили умирать как мясо. Не дождались мы ни подкрепления никакого, ни эвакуации — только одни трупы и раненые», — заявил он на видео, опубликованном Минобороны России.

Чтобы выжить, отметил он, оставшиеся в живых бойцы ВСУ сбились в один окоп, после чего сдались солдатам российской армии.

Также он добавил, что «подготовка» мобилизованных минимальная. За время обучения, по его словам, они всего выстрелили по пять патронов в качестве тренировки.

Ранее взятый в плен солдат ВСУ заявил о провале контрнаступления.