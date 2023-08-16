Узнать больше

Взятый в плен боец ВСУ: оставляют «умирать как мясо»

Короткая ссылка
Взятый в плен боец ВСУ заявил, что украинское командование оставляет мобилизованных «умирать как мясо» на позициях.
Взятый в плен боец ВСУ: оставляют «умирать как мясо»
  • Gettyimages.ru

«К мобилизованным, к нам, относятся очень плохо. Оставили на позиции, оставили умирать как мясо. Не дождались мы ни подкрепления никакого, ни эвакуации — только одни трупы и раненые», — заявил он на видео, опубликованном Минобороны России.

Чтобы выжить, отметил он, оставшиеся в живых бойцы ВСУ сбились в один окоп, после чего сдались солдатам российской армии.

Также он добавил, что «подготовка» мобилизованных минимальная. За время обучения, по его словам, они всего выстрелили по пять патронов в качестве тренировки.

Ранее взятый в плен солдат ВСУ заявил о провале контрнаступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить