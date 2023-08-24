Небензя: на Украине укрепляется тоталитарная диктатура

Тоталитарная диктатура, где запрещается инакомыслие и переписывается история, с каждым днём всё больше укрепляется на Украине.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он с иронией назвал происходящее на Украине «достижением».

«Главное «достижение» — это укрепляющаяся с каждым днём настоящая тоталитарная диктатура, где запрещено инакомыслие, переписывается история, а в ранг государственной политики возведены героизация нацизма, восхваление приспешников Гитлера», — отметил Небензя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование страны попросило его мобилизовать больше людей в ряды ВСУ.