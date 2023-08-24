Узнать больше

Небензя: на Украине укрепляется тоталитарная диктатура

Короткая ссылка
Тоталитарная диктатура, где запрещается инакомыслие и переписывается история, с каждым днём всё больше укрепляется на Украине.
Небензя: на Украине укрепляется тоталитарная диктатура
  • AP

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он с иронией назвал происходящее на Украине «достижением».

«Главное «достижение» — это укрепляющаяся с каждым днём настоящая тоталитарная диктатура, где запрещено инакомыслие, переписывается история, а в ранг государственной политики возведены героизация нацизма, восхваление приспешников Гитлера», — отметил Небензя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование страны попросило его мобилизовать больше людей в ряды ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить