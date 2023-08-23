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Зеленский заявил о просьбе командования ВСУ усилить мобилизацию

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование страны попросило его мобилизовать больше людей в ряды ВСУ.
Зеленский заявил о просьбе командования ВСУ усилить мобилизацию
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил в рамках саммита «Крымская платформа».

«Скажу откровенно: военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать», — заявил Зеленский.

Ранее зампредседателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Егор Чернев не исключил всеобщую мобилизацию на Украине.

17 августа Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.

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