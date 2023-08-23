Зеленский заявил о просьбе командования ВСУ усилить мобилизацию
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Об этом он сообщил в рамках саммита «Крымская платформа».
«Скажу откровенно: военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать», — заявил Зеленский.
Ранее зампредседателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Егор Чернев не исключил всеобщую мобилизацию на Украине.
17 августа Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.