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Депутат Рады не исключил всеобщую мобилизацию на Украине при необходимости

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В случае если Украине будет грозить «потеря государственности», в стране может начаться всеобщая мобилизация, заявил депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью украинским СМИ.
Депутат Рады не исключил всеобщую мобилизацию на Украине при необходимости
  • Gettyimages.ru

«Если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.

Также в Верховную раду Украины был внесён законопроект, предлагающий предоставить право работникам коммунальных служб и владельцам домов вручать повестки военнообязанным мужчинам.

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