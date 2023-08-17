Депутат Рады не исключил всеобщую мобилизацию на Украине при необходимости
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«Если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.
Также в Верховную раду Украины был внесён законопроект, предлагающий предоставить право работникам коммунальных служб и владельцам домов вручать повестки военнообязанным мужчинам.