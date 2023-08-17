Депутат Рады не исключил всеобщую мобилизацию на Украине при необходимости

В случае если Украине будет грозить «потеря государственности», в стране может начаться всеобщая мобилизация, заявил депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью украинским СМИ.

«Если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.

Также в Верховную раду Украины был внесён законопроект, предлагающий предоставить право работникам коммунальных служб и владельцам домов вручать повестки военнообязанным мужчинам.