Элитная группировка украинских войск «Марун» потеряла на Запорожском направлении тысячи человек. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков «Марун» уже брошены в бой. Их потери исчисляются тысячами», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов подчеркнул, что у группировки было самое лучшее снабжение, она оснащена западной техникой, в том числе танками Leopard.

Ранее Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что украинским вооружённым силам не удалось «подарить» киевским властям населённый пункт Работино ко Дню независимости Украины и Дню национального флага.