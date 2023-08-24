Гагин: ВСУ не смогли «подарить» Киеву Работино к национальным праздникам
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Об этом Гагин сказал в эфире телеканала «Россия 1».
Как рассказал Гагин, военное руководство Украины планировало преподнести Работино в качестве подарка украинскому президенту Владимиру Зеленскому к праздникам.
ВС России отбили все атаки ВСУ в районе этого населённого пункта, добавил он.
«Поэтому «подарка» не получилось», — цитирует эксперта РИА Новости.
Ранее Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.