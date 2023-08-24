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Гагин: ВСУ не смогли «подарить» Киеву Работино к национальным праздникам

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинским вооружённым силам не удалось «подарить» киевским властям населённый пункт Работино ко Дню независимости Украины и Дню национального флага.
Гагин: ВСУ не смогли «подарить» Киеву Работино к национальным праздникам
  • AP

Об этом Гагин сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Как рассказал Гагин, военное руководство Украины планировало преподнести Работино в качестве подарка украинскому президенту Владимиру Зеленскому к праздникам.

ВС России отбили все атаки ВСУ в районе этого населённого пункта, добавил он.

«Поэтому «подарка» не получилось», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.

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