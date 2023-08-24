Суд ДНР вынес приговор обстреливавшему из миномёта жилые дома бойцу «Азова»

Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил бойца националистического объединения «Азов»* Национальной гвардии Украины Максима Онипченко, обстреливавшего из миномёта жилые дома вблизи Мариуполя, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

«(Онипченко. — RT) производил из 120-мм миномёта неизбирательные «веерные» обстрелы села Бердянское Мангушского района Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В результате обстрела была разрушена МБОУ «Бердянская школа».

Уточняется, что персонал и воспитанники учреждения успели покинуть школу и не получили ранений.

Ранее в Донецке суд приговорил к 22 годам выстрелившего из пушки по жилому дому бойца ВСУ.

Также суд ЛНР осудил бойца Национальной гвардии Украины за обстрел жилых районов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.