Молдавская оппозиционная партия «Возрождение» начала сбор подписей для вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Уточняется, что в Кишинёве тысячи человек поддержали инициативу партии, приняв участие в марше, посвящённом годовщине освобождения Молдавии от фашизма.

«Именно сегодня, в этот праздничный день, мы предлагаем всей стране начало очень серьёзной акции по сбору подписей о вступлении Молдавии в ЕАЭС», — цитирует слова члена политформирования Александра Суходольского РИА Новости.

Ранее бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что власти страны никак не проявили себя во время 79-й годовщины освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

Также бывший молдавский президент Игорь Додон осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые освобождали Молдавию от фашистских оккупантов.