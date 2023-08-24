Экс-президент Молдавии: властям страны не важна годовщина освобождения
Об этом сообщает РИА Новости.
«Они с нами, с народом? Они с победителями? Нет — они с Гитлером, с Антонеску. Они всегда были с ними, только переворачивались, чтобы завладеть умами людей, чтобы ввести людей в заблуждение, чтобы привести сюда НАТО», — прокомментировал Воронин.
Он также обратился к гражданам страны и призвал их к объединению.
«Очень важно быть объединёнными не только в праздничные дни, но и постоянно», — заключил политик.
Ранее бывший молдавский президент Игорь Додон осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые освобождали Молдавию от фашистских оккупантов.