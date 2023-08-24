Экс-президент Молдавии: властям страны не важна годовщина освобождения

Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что власти страны никак не проявили себя во время 79-й годовщины освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они с нами, с народом? Они с победителями? Нет — они с Гитлером, с Антонеску. Они всегда были с ними, только переворачивались, чтобы завладеть умами людей, чтобы ввести людей в заблуждение, чтобы привести сюда НАТО», — прокомментировал Воронин.

Он также обратился к гражданам страны и призвал их к объединению.

«Очень важно быть объединёнными не только в праздничные дни, но и постоянно», — заключил политик.

Ранее бывший молдавский президент Игорь Додон осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые освобождали Молдавию от фашистских оккупантов.