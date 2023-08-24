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Додон осудил попытки обесценить подвиг освободивших Молдавию от фашизма солдат

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Бывший молдавский президент Игорь Додон осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые освобождали Молдавию от фашистских оккупантов.
Додон осудил попытки обесценить подвиг освободивших Молдавию от фашизма солдат
  • Gettyimages.ru

Об этом политик заявил в своём Telegram-канале в 79-ю годовщину освобождения страны от фашистских захватчиков.

«Вызывает сожаление то, что в настоящее время подвиг солдат-освободителей пытаются обесценить, что предпринимаются попытки переписать историю», — прокомментировал он.

Додон назвал «священным долгом» помнить о подвигах прадедов и дедов, благодаря которым «мы живём под мирным небом».

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил Орёл с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских оккупантов.

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