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Колокольцев поздравил Орёл с 80-й годовщиной освобождения от фашистов

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил Орёл с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских оккупантов.
Колокольцев поздравил Орёл с 80-й годовщиной освобождения от фашистов
  • © МВД МЕДИА

Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Примите искренние поздравления со знаменательной датой — 80-й годовщиной освобождения Орловской земли от немецко-фашистских оккупантов. Время стремительно отдаляет нас от событий прошлого, но память о легендарной битве за Орёл передаётся от поколения к поколению, бережно хранится ветеранами и благодарными потомками», — отметил он.

Колокольцев подчеркнул, что безграничная любовь к Родине была для советских солдат и офицеров источником духовной силы, которая «вдохновляла на ратный подвиг, позволяла достойно переносить все тяготы и лишения».

Глава МВД отметил, что многие современные жители Орла и сейчас с честью служат стране и выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. 

«Ещё раз поздравляю вас с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо нашей великой Родины», — добавил он.

Ранее Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России с окончанием вуза.

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