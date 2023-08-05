Колокольцев поздравил Орёл с 80-й годовщиной освобождения от фашистов

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил Орёл с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских оккупантов.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Примите искренние поздравления со знаменательной датой — 80-й годовщиной освобождения Орловской земли от немецко-фашистских оккупантов. Время стремительно отдаляет нас от событий прошлого, но память о легендарной битве за Орёл передаётся от поколения к поколению, бережно хранится ветеранами и благодарными потомками», — отметил он.

Колокольцев подчеркнул, что безграничная любовь к Родине была для советских солдат и офицеров источником духовной силы, которая «вдохновляла на ратный подвиг, позволяла достойно переносить все тяготы и лишения».

Глава МВД отметил, что многие современные жители Орла и сейчас с честью служат стране и выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Ещё раз поздравляю вас с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо нашей великой Родины», — добавил он.

Ранее Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России с окончанием вуза.