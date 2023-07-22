Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России с окончанием вуза

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя с окончанием вуза.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Сегодня дипломы о высшем образовании получат более тысячи человек. В их числе будущие следователи, дознаватели, судебные эксперты, сотрудники оперативных служб, подразделений информационной и экономической безопасности, охраны общественного порядка», — заявил он.

По его словам, в нынешнем году 159 слушателей окончили университет с отличием, 16 — с золотой медалью.

Министр также добавил, что 38 выпускников университета, выбирая профессию полицейского, продолжили семейную династию.

«Вы приступаете к исполнению служебных обязанностей в судьбоносный для нашей страны период. Защита её суверенитета и национальных интересов требуют от каждого из нас максимальной самоотдачи», — указал Колокольцев.

Глава МВД России также поблагодарил профессорско-преподавательский состав, ветеранов университета – всех, кто осуществлял и обеспечивал учебно-воспитательный процесс.

Ранее Колокольцев наградил начальника отделения по вопросам миграции ОМВД по Заиграевскому району Республики Бурятия Елену Мотькинову, которая спасла тонувшего трёхлетнего ребёнка.