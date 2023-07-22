Узнать больше

Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России с окончанием вуза

Короткая ссылка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя с окончанием вуза.
Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России с окончанием вуза
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Сегодня дипломы о высшем образовании получат более тысячи человек. В их числе будущие следователи, дознаватели, судебные эксперты, сотрудники оперативных служб, подразделений информационной и экономической безопасности, охраны общественного порядка», — заявил он.

По его словам, в нынешнем году 159 слушателей окончили университет с отличием, 16 — с золотой медалью.

Министр также добавил, что 38 выпускников университета, выбирая профессию полицейского, продолжили семейную династию.

«Вы приступаете к исполнению служебных обязанностей в судьбоносный для нашей страны период. Защита её суверенитета и национальных интересов требуют от каждого из нас максимальной самоотдачи», — указал Колокольцев.

Глава МВД России также поблагодарил профессорско-преподавательский состав, ветеранов университета – всех, кто осуществлял и обеспечивал учебно-воспитательный процесс.

Ранее Колокольцев наградил начальника отделения по вопросам миграции ОМВД по Заиграевскому району Республики Бурятия Елену Мотькинову, которая спасла тонувшего трёхлетнего ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить