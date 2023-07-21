Сотрудницу полиции из Бурятии наградили за спасение тонувшего ребёнка
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Об этом сообщает «МВД Медиа».
«Проводя отпуск на реке Селенге, сотрудница полиции увидела, что малыша уносит течением. Она незамедлительно бросилась на помощь и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Когда ребёнок пришёл в сознание, Мотькинова на личном автомобиле доставила его вместе с матерью в ближайшую больницу.
Сотрудница полиции награждена ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».