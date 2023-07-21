Сотрудницу полиции из Бурятии наградили за спасение тонувшего ребёнка

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил начальника отделения по вопросам миграции ОМВД по Заиграевскому району Республики Бурятия Елену Мотькинову, которая спасла тонувшего трёхлетнего ребёнка.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Проводя отпуск на реке Селенге, сотрудница полиции увидела, что малыша уносит течением. Она незамедлительно бросилась на помощь и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда ребёнок пришёл в сознание, Мотькинова на личном автомобиле доставила его вместе с матерью в ближайшую больницу.

Сотрудница полиции награждена ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».