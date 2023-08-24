В водоёмах ЛНР водолазы нашли более 60 тысяч патронов и других боеприпасов

За месяц водолазы нашли более 60 тыс. патронов, свыше 200 мин и других снарядов в водоёмах Луганской Народной Республики (ЛНР). Уточняется, что боеприпасы бросали военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении с территорий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военную комендатуру региона.

«Обнаружено более 60 тыс. патронов различного калибра, а также боеприпасы к артиллерийским орудиям, мины, гранаты», — говорится в сообщении.

Утверждается, что часть боеприпасов подлежит уничтожению на месте.

Ранее замначальника НИИ Владимир Мошков заявил, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разрабатывает бронеавтомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся боеприпасов.

Также сотрудники ФСБ России изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами.