Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с оружием в порту Мариуполя
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Южному военному округу в акватории порта города Мариуполя обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в тайнике, в частности, находилось пять пулемётов РПК-74 и пять автоматов АК-74.
Ранее управление ФСБ России по ДНР изъяло в Волновахе более 1,5 тыс. книг экстремистского содержания.