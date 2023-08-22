Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с оружием в порту Мариуполя

Сотрудники ФСБ России изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Южному военному округу в акватории порта города Мариуполя обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в тайнике, в частности, находилось пять пулемётов РПК-74 и пять автоматов АК-74.

Ранее управление ФСБ России по ДНР изъяло в Волновахе более 1,5 тыс. книг экстремистского содержания.