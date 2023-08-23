Бербок: Германия с начала СВО предоставила Украине поддержку на €22 млрд

Берлин с начала проведения спецоперации ВС России на Украине направил Киеву поддержку в размере €22 млрд. Эти данные привела глава МИД ФРГ Анналена Бербок в видеообращении по итогам саммита «Крымской платформы».

По её словам, Германия предоставила Украине поддержку в разных областях, в том числе палатки, генераторы, боевые танки, а также новейшие системы противовоздушной обороны.

Как передаёт пресс-служба МИД ФРГ, Бербок заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет необходимо.

Ранее она высказала мнение, что российские войска соорудили в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию».