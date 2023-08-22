Бербок: Россия соорудила в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила мнение, что Россия соорудила в зоне спецоперации минные поля «размером с Западную Германию».

«Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... Есть оценки, что сооружённые минные поля примерно размером с Западную Германию», — цитирует её РИА Новости.

Бербок отметила, что из-за этого украинские силы иногда оказываются в ловушке.

Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.