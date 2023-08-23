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Мэр Львова предупредил о возможных отключениях света на срок до двух месяцев

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Мэр Львова Андрей Садовой предупредил жителей города о возможных отключениях света на срок до двух месяцев.
Мэр Львова предупредил о возможных отключениях света на срок до двух месяцев
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания горсовета. Его слова приводит ТСН. 

«Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения», — заявил Садовой.

По его словам, городу нужно готовиться к «очень сложным периодам».

Ранее в Минэнерго Украины сообщили об отключении нескольких ЛЭП, подстанции и двух воздушных линий в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях по техническим причинам.

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