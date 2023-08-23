Мэр Львова предупредил о возможных отключениях света на срок до двух месяцев

Мэр Львова Андрей Садовой предупредил жителей города о возможных отключениях света на срок до двух месяцев.

Об этом он сказал в ходе заседания горсовета. Его слова приводит ТСН.

«Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения», — заявил Садовой.

По его словам, городу нужно готовиться к «очень сложным периодам».

Ранее в Минэнерго Украины сообщили об отключении нескольких ЛЭП, подстанции и двух воздушных линий в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях по техническим причинам.