Узнать больше

В трёх областях Украины сообщили об отключении нескольких ЛЭП и подстанции

Короткая ссылка
В Минэнерго Украины сообщили об отключении нескольких ЛЭП, подстанции и двух воздушных линий в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях по техническим причинам.
В трёх областях Украины сообщили об отключении нескольких ЛЭП и подстанции
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«Несколько часов была ограничена генерация на трех СЭС. В Днепропетровской области из-за отключения линии 150 кВ без света оставалось более 8 тыс. потребителей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Сумской области без электроснабжения оказались 1,5 тыс. граждан в трёх населённых пунктах, в Черниговской области — почти 3 тыс. человек.

В ведомстве добавили, что Украина продолжает импортировать электроэнергию.

В июле глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить