В трёх областях Украины сообщили об отключении нескольких ЛЭП и подстанции
- AFP
- © Genya SAVILOV
«Несколько часов была ограничена генерация на трех СЭС. В Днепропетровской области из-за отключения линии 150 кВ без света оставалось более 8 тыс. потребителей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В Сумской области без электроснабжения оказались 1,5 тыс. граждан в трёх населённых пунктах, в Черниговской области — почти 3 тыс. человек.
В ведомстве добавили, что Украина продолжает импортировать электроэнергию.
В июле глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».