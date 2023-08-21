В трёх областях Украины сообщили об отключении нескольких ЛЭП и подстанции

В Минэнерго Украины сообщили об отключении нескольких ЛЭП, подстанции и двух воздушных линий в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях по техническим причинам.

«Несколько часов была ограничена генерация на трех СЭС. В Днепропетровской области из-за отключения линии 150 кВ без света оставалось более 8 тыс. потребителей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Сумской области без электроснабжения оказались 1,5 тыс. граждан в трёх населённых пунктах, в Черниговской области — почти 3 тыс. человек.

В ведомстве добавили, что Украина продолжает импортировать электроэнергию.

В июле глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».