На Украине изъяли более 10 тысяч медицинских дел в ВВК по подозрению в коррупции

В ходе обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) полиция Украины изъяла более 10 тыс. медицинских дел по подозрению в коррупции.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», речь идёт о фальшивых справках для уклонистов, позволяющим им пересечь границу. Правоохранительные органы организуют проверку документов.

«Полиция обещает дать правовую квалификацию действиям не только чиновников и медиков, но и самих уклонистов, получивших эти документы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области задержали военнослужащего и депутата территориальной общины по совместительству по подозрению в получении взятки за помощь мобилизованному избежать поездки на передовую.

Глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков анонсировал запуск портала, где можно будет сообщить о фактах коррупции.