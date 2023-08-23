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На Украине изъяли более 10 тысяч медицинских дел в ВВК по подозрению в коррупции

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В ходе обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) полиция Украины изъяла более 10 тыс. медицинских дел по подозрению в коррупции.
На Украине изъяли более 10 тысяч медицинских дел в ВВК по подозрению в коррупции
  • Gettyimages.ru

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», речь идёт о фальшивых справках для уклонистов, позволяющим им пересечь границу. Правоохранительные органы организуют проверку документов.

«Полиция обещает дать правовую квалификацию действиям не только чиновников и медиков, но и самих уклонистов, получивших эти документы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области задержали военнослужащего и депутата территориальной общины по совместительству по подозрению в получении взятки за помощь мобилизованному избежать поездки на передовую.

Глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков анонсировал запуск портала, где можно будет сообщить о фактах коррупции.

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