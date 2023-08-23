На Украине задержали депутата по подозрению в коррупции
- РИА Новости
Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на МВД, депутат предложил мужчине за $6 тыс. помочь избежать отправки на фронт и организовать работу при ТЦК.
При передаче денег старшего лейтенанта и его сообщника задержали.
Ранее глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков анонсировал запуск портала, где можно будет сообщить о фактах коррупции.
На прошлой неделе сотрудники украинского НАПК заподозрили врио мэра подконтрольного Киеву Запорожья Анатолия Куртева в незаконном обогащении.