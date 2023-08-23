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На Украине задержали депутата по подозрению в коррупции

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На Украине в Тернопольской области задержали военнослужащего и депутата территориальной общины по совместительству по подозрению в получении взятки за помощь мобилизованному избежать поездки на передовую.
На Украине задержали депутата по подозрению в коррупции
  • РИА Новости

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на МВД, депутат предложил мужчине за $6 тыс. помочь избежать отправки на фронт и организовать работу при ТЦК.

При передаче денег старшего лейтенанта и его сообщника задержали.

Ранее глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков анонсировал запуск портала, где можно будет сообщить о фактах коррупции.

На прошлой неделе сотрудники украинского НАПК заподозрили врио мэра подконтрольного Киеву Запорожья Анатолия Куртева в незаконном обогащении.

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