На Украине задержали депутата по подозрению в коррупции

На Украине в Тернопольской области задержали военнослужащего и депутата территориальной общины по совместительству по подозрению в получении взятки за помощь мобилизованному избежать поездки на передовую.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на МВД, депутат предложил мужчине за $6 тыс. помочь избежать отправки на фронт и организовать работу при ТЦК.

При передаче денег старшего лейтенанта и его сообщника задержали.

Ранее глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков анонсировал запуск портала, где можно будет сообщить о фактах коррупции.

На прошлой неделе сотрудники украинского НАПК заподозрили врио мэра подконтрольного Киеву Запорожья Анатолия Куртева в незаконном обогащении.