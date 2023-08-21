На Украине анонсировали запуск портала, где можно будет сообщить о коррупции

Глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков анонсировал запуск портала, где можно будет сообщить о фактах коррупции.

Как сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на главу украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александра Новикова, портал могут запустить в начале сентября.

«Он обеспечит анонимную отправку сообщений руководителям либо уполномоченным по предотвращению коррупции, а также правоохранительным органам... разоблачители смогут получить 10% предмета коррупционного правонарушения после решения суда», — говорится в материалах публикации.

Ранее бывший сотрудник разведки Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что Украина стала самым масштабным «криминальным явлением» столетия по отмыванию денег, коррупции и махинациям с оружием.

На прошлой неделе сотрудники украинского НАПК заподозрили врио мэра подконтрольного Киеву Запорожья Анатолия Куртева в незаконном обогащении.