Узнать больше

На Украине анонсировали запуск портала, где можно будет сообщить о коррупции

Короткая ссылка
Глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков анонсировал запуск портала, где можно будет сообщить о фактах коррупции.
На Украине анонсировали запуск портала, где можно будет сообщить о коррупции
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на главу украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александра Новикова, портал могут запустить в начале сентября.

«Он обеспечит анонимную отправку сообщений руководителям либо уполномоченным по предотвращению коррупции, а также правоохранительным органам... разоблачители смогут получить 10% предмета коррупционного правонарушения после решения суда», — говорится в материалах публикации.

Ранее бывший сотрудник разведки Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что Украина стала самым масштабным «криминальным явлением» столетия по отмыванию денег, коррупции и махинациям с оружием.

На прошлой неделе сотрудники украинского НАПК заподозрили врио мэра подконтрольного Киеву Запорожья Анатолия Куртева в незаконном обогащении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить