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Врио мэра подконтрольного Киеву Запорожья заподозрили в коррупции

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Сотрудники украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) заподозрили врио мэра подконтрольного Киеву Запорожья Анатолия Куртева в незаконном обогащении.
Врио мэра подконтрольного Киеву Запорожья заподозрили в коррупции
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

В Telegram-канале НАПК отмечается, что по итогам изучения способа жизни Куртева были обнаружены признаки коррупционного уголовного нарушения. Он подозревается в незаконном обогащении на 9 млн гривен.

Также сообщается, что в августе 2022 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили $230 тыс. в помещении, которое арендовал Куртев со своим помощником.

При этом сам и.о. мэра Запорожья в своих соцсетях допустил, что «заинтересованные отдельные лица» могли распространить о нём «недостоверную или искажённую информацию». 

Ранее бывший сотрудник разведки Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что Украина стала самым масштабным «криминальным явлением» столетия по отмыванию денег, коррупции и махинациям с оружием.

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