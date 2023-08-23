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В Киевской области военный и врач помогали уклониться от призыва за $7,5 тысячи

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В Киевской области военный и врач помогали украинцам призывного возраста уклониться от участия в боевых действиях и уехать за рубеж за $7,5 тыс. Их задержали.
В Киевской области военный и врач помогали уклониться от призыва за $7,5 тысячи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил «Обозреватель».

Как рассказал представитель украинской полиции, фигуранты за указанную сумму оформляли временное удостоверение военнообязанного, а также признание непригодности к военной службе. При этом ставилась отметка о снятии с воинского учёта.

Пересказ статьи подготовлен ИноТВ.

Ранее Госбюро расследований Украины сообщило о проведении обысков в ряде военкоматов и ​​военно-врачебных комиссий в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.

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