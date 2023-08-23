В Киевской области военный и врач помогали уклониться от призыва за $7,5 тысячи
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Об этом сообщил «Обозреватель».
Как рассказал представитель украинской полиции, фигуранты за указанную сумму оформляли временное удостоверение военнообязанного, а также признание непригодности к военной службе. При этом ставилась отметка о снятии с воинского учёта.
Пересказ статьи подготовлен ИноТВ.
Ранее Госбюро расследований Украины сообщило о проведении обысков в ряде военкоматов и военно-врачебных комиссий в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.