В Киевской области военный и врач помогали уклониться от призыва за $7,5 тысячи

В Киевской области военный и врач помогали украинцам призывного возраста уклониться от участия в боевых действиях и уехать за рубеж за $7,5 тыс. Их задержали.

Об этом сообщил «Обозреватель».

Как рассказал представитель украинской полиции, фигуранты за указанную сумму оформляли временное удостоверение военнообязанного, а также признание непригодности к военной службе. При этом ставилась отметка о снятии с воинского учёта.

Пересказ статьи подготовлен ИноТВ.

Ранее Госбюро расследований Украины сообщило о проведении обысков в ряде военкоматов и ​​военно-врачебных комиссий в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.