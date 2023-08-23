Константинов предложил нанести по главе ГУР Украины Буданову упреждающий удар

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что по начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову следует нанести упреждающий удар.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму «на днях».

«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому», — подчеркнул Константинов.

Таким образом, отметил политик, Буданову будет неповадно угрожать мирной жизни Крыма.

Как отметил парламентарий, киевский режим понимает только позицию силы.

Ранее глава СБУ Василий Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году.