Глава украинской разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму «на днях»
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Как пишет УНИАН, Буданов заявил о желании Киева убивать в Крыму россиян.
«Что, в принципе, вы видите и на днях ещё увидите», — утверждает он.
Ранее глава СБУ Василий Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году.
В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
Позже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.