Глава украинской разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму «на днях»

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал угрозы новых ударов по российскому полуострову «на днях».

Как пишет УНИАН, Буданов заявил о желании Киева убивать в Крыму россиян.

«Что, в принципе, вы видите и на днях ещё увидите», — утверждает он.

Ранее глава СБУ Василий Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году.

В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Позже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.