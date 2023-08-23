Newsweek: Украине лучше использовать советские танки вместо Leopard и Abrams
«Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала», — говорится в материале.
Отмечается, что танки Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через минные поля.
По словам военного эксперта Марины Мирон, западные танки опасно использовать на данном направлении, так как ВС России легко их обнаруживают из-за особенностей местности.
Ранее Военная хроника сообщала, что значительная часть танков Challenger 2 может быть применена украинской армией в Запорожской области.