Newsweek: Украине лучше использовать советские танки вместо Leopard и Abrams

В ходе контрнаступления на юге Украине лучше использовать советские, а не западные танки, пишет журнал Newsweek.

«Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала», — говорится в материале.

Отмечается, что танки Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через минные поля.

По словам военного эксперта Марины Мирон, западные танки опасно использовать на данном направлении, так как ВС России легко их обнаруживают из-за особенностей местности.

Ранее Военная хроника сообщала, что значительная часть танков Challenger 2 может быть применена украинской армией в Запорожской области.